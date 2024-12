Aproape 3.500 de poliţişti de frontieră operează pentru supravegherea graniţelor României, potrivit Ministerului de Interne

08:00

Après que l’Autorité de Surveillance Financière a publié un Guide de reporting pour les établissements de crédit et les sociétés d’investissement concernant les politiques en matière de diversité et d’écart salarial entre les femmes et les hommes, selon certaines directives de l’Union européenne, dans la presse et sur les réseaux sociaux sont apparues des interprétations […]