Farul Constanţa – FCSB LIVE TEXT (20:45). Campioana poate reveni pe locul 2

Raul Florucz, jucătorul născut în Austria din părinţi români, a oferit o primă reacţie după ce România şi Austria au picat în aceeaşi grupă în preliminariile World Cup 2026. Fotbalistul celor de la NK Olimpija are prestaţii foarte bune în Slovenia şi a atras atenţia atât României, cât şi Austriei. Florucz este eligibil pentru ambele […]