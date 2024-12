Alertă după ce România a intrat în Schengen. Problema uriaşă care bate la uşă

18:40

Președintele Sindicatului Polițiștilor "Diamantul", ofițerul Vitalie Josanu, de la IPJ Neamț, este cercetat disciplinar pentru așa-zise opinii politice exprimate, în sensul criticilor aduse Guvernului, în condițiile în care orice lider de sindicat are dreptul de a aduce astfel de critici, fiind apărat de lege în acest sens. Mai mult, cercetarea disciplinară a fost, în premieră […]