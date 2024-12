Surse: Pica varianta „candidat comun” la Presedintie din partea PSD-PNL-USR-UDMR. Ar urma sa fie doi candidati

11:50

Peset 90% dintre companiile care aveau contracte de publicitate cu postul Realitatea Plus au renuntat in luna decembrie sa se mai promoveze la acest post, pe masura ce s-a intensificat propaganda in legatura cu candidatul pro-rus Calin Georgescu. In schimb, audienta postului a crescut. In luna noiembrie, pe Realitatea Plus au fost difuzate 20.300 de...