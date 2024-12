Florin Prunea, avertisment înainte de meciurile din preliminariile World Cup 2026: „Riscăm depunctarea”

17:40

Mircea Rednic, antrenorul de la UTA, s-a declarat fericit de rezultatul înregistrat la meciul cu Oțelul, 1-1, însă a profitat de ocazie și și-a „înțepat" jucătorii pentru prestația de la Galați. „Puriul" a vorbit deschis la interviul de la finalul partidei. Meciul dintre Oțelul Galați și UTA Arad a contat pentru etapa cu numărul 20