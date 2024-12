"All I Want for Christmas Is You", piesa lansată de Mariah Carey acum 30 de ani, a devenit cel mai difuzat colind din toate timpurile

Semne bune anul are pentru Mariah Carey! Hit-ul artistei, "All I Want for Christmas Is You", lansat exact acum 30 de ani, a devenit cel mai difuzat colind din toate timpurile, atât în Statele Unite, cât şi în întreaga lume.

