China se pregătește să-l înfrunte pe Trump

19:40

Nu vi se pare că Uniunea Europeană are un comportament duplicitar în povestea cu anularea alegerilor din România? Ok, sunt cât se poate de vocali, urlă aproape toți că românii au fost abuzați și așa mai departe, dar ați văzut pe cineva de la Bruxelles să zică „Băi, stop joc! Trimitem o echipă de observatori […] The post România a prins „Schengen” la superofertă: anulezi alegerile, treci liber! first appeared on Ziarul National.