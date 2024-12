Ratare monumentală în Unirea Slobozia – CFR Cluj! Fotbalistul împrumutat de Gigi Becali a trimis în bară din doi metri, cu poarta goală!

20:50

Vineri, 13 decembrie, România și-a aflat adversarele din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, dar și programul meciurilor din 2025. Elevii lui Mircea Lucescu vor primi pe 21 martie 2025 vizita selecționatei Bosniei şi Herțegovinei. Momentan, rămâne sub semnul întrebării dacă prima partidă de "acasă" a tricolorilor se va disputa sau nu cu porţile închise. […]