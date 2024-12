VIDEO | Un ciclon cu o forţă nemaivăzută în ultimul secol a devastat insula Mayotte, teritoriu francez din apropiere de Madagascar. Sunt cel puţin 14 morţi şi sute de răniţi

11:40

Conf. Univ. Dr. Marius Ungureanu, director – Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a vorbit pentru News.ro despre schimbările care ar trebui făcute în sistem în contextul studiului „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU", publicat recent de Comisia Europeană şi OCDE. Conform acestui raport, suntem pe primul […]