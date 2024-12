Două fetițe cu arsuri grave, în urma unei explozii, au fost aduse de urgență la București

05:00

Consiliul Local al Sectorului 6 urmează să voteze astăzi, 12 decembrie un proiect de hotărâre care ar putea introduce noi tarife pentru parcările tip Smart Parking, dar și a locurilor destinate bicicletelor și motocicletelor. Regulamentul de atribuire are ca scop standardizarea procesului de gestionare a parcărilor de reședință, Smart Parking și a celor destinate bicicletelor