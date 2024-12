Ungaria a câștigat medalia de bronz la Campionatul European! Jucătoarele au învins Franța, după un meci „de foc”

22:20

Vladislav Blănuță, atacantul de la U Cluj, a vorbit despre motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB a dezvăluit că a fost aproape să îl transfere pe jucător, însă acesta a refuzat mutarea. Potrivit lui Becali, Vladislav Blănuță a refuzat transferul la FCSB din cauza faptului că îi „este frică" […]