„Din ce în ce mai rău!” Mesajul lui Pep Guardiola, după Manchester City – Manchester United 1-2! Echipa sa a atins o bornă nouă negativă

23:50

Primul puşti de la Barca Academy România va merge în Spania să se antreneze la celebra La Masia, care i-a dat fotbalului pe Messi şi Yamal. Răducioiu i-a premiat pe micii barcelonezi din Bucureşti. Răducioiu e preşedintele Barca Academy Romania şi i-a premiat la final de an pe puştii Barcelonei din Bucureşti. „Am făcut egal, […]