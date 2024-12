Nota primită de Ianis Hagi după ce Rangers a pierdut dramatic Cupa Ligii Scoţiei. Verdictul scoţienilor despre fiul „Regelui”

08:10

În acest an, de la începutul lui martie până la sfârșitul lui iunie, Red Bull Racing a "rupt" tot în Formula 1. La începutul sezonului, din zece curse, Max Verstappen a ratat victoria doar în trei. Apoi, până la începutul lui noiembrie, nu a mai câștigat niciun Mare Premiu. De la rege la "monstru" Ruptura […]