Zelenski anunță că vrea să ofere Siriei cereale și alte produse agricole, cu caracter umanitar

00:50

În ziua 1025 de război, am aflat că a fost schimbat un comandat al armatei ucrainene, în încercarea de a stopa ofensiva Rusiei în regiunea estică Donețk. Situația este critică aici. Orașul Kurahove este ori cucerit de Rusia, ori „este doar o chestiune de timp” până va fi pierdut de Ucraina. De asemenea, trupele ruse … The post Ziua 1025 Situație critică în regiunea estică Donețk. Rusia atacă puternic, pregătindu-se pentru venirea lui Trump appeared first on spotmedia.ro.