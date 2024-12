Horoscop 16 decembrie 2024 – Nu faceți atât de mult caz de evenimentele lumii

10:20

Eugen Sechila a fost oprit în trafic joi seara de către poliție și a fost condus la audieri, la Parchetul General. Bărbatul cu simpatii legionare, care a fost responsabil cu securitatea lui Călin Georgescu și care a strâns semnăturile pentru candidatura acestuia la președinția României, a fost pus sub control judiciar. L-au ridicat de la […]