Handbal: Norvegia, campioană europeană pentru a 10-a oară

00:00

Indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) au avut cresteri pe linie, in ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii trecute, intr-o zi cu deprecieri ale pietelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douazeci de titluri ale pietei noastre, a urcat cu 0,25%, la 17.432 de puncte, in vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii in actiuni, a crescut cu 0,5%, pana...