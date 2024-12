Bogdan Ivan: România va produce semiconductori; contract semnat

09:00

Milence, joint venture între Daimler Truck, TRATON GROUP și Volvo Group, a deschis oficial primele huburi de încărcare pentru camioane electrice din Germania, cea mai mare piață de transport rutier din Europa. Cele două stații sunt situate lângă Leipzig, de-a lungul unor coridoare majore de transport de marfă, care conectează Berlinul cu sudul Germania și […] The post Milence a deschis primele două huburi de încărcare din Germania appeared first on ZIUA CARGO.