Pe baza parteneriatului strategic cu Plasmaserv Metal Connection, SOCOT îşi consolidează poziţia pe piaţa confecţiilor metalice, prin extinderea capacităţii de producţie

Transporturile reprezintă singurul sector din economie, în afară de IT, care are o balanţă pe excedent, un plus de 3,6 mld. euro doar în primele nouă luni din acest an şi circa 6 mld. euro anul trecut, această ramură fiind de altfel şi cel mai mare contribuitor la balanţa pozitivă a serviciilor, arată datele de la BNR. Practic, anul trecut, ramura de transporturi a contribuit cu aproape jumătate la excedentul balanţei serviciilor, arată calculele făcute de ZF pe baza datelor publice.