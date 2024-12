Darius Olaru, criticat de Ilie Dumitrescu după gestul grosolan făcut în Farul – FCSB 1-1: „Îşi va cere scuze, se vede foarte urât”

11:30

Olimpiu Moruţan a vorbit despre 2024, un an de coşmar pentru mijlocaşul de la Pisa. Fostul jucător de la FCSB s-a accidentat teribil. A suferit o operaţie după ce şi-a rupt tendonul lui Ahile, moment care i-a adus absenţa de la EURO 2024. Internaţionalul de 25 de ani a revenit la echipa a doua a […] The post Olimpiu Moruţan, mesaj emoţionant la finalul unui an teribil: „A fost o lecţie de viaţă” appeared first on Antena Sport.