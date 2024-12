Șeful NATO face chiar el anunțul. Mark Rutte: „Trebuie să trecem la mentalitatea de război”. Ce ar pregăti Rusia

14:50

Echipa naţională de fotbal a României, antrenată de Mircea Lucescu, și-a aflat vineri, 13 decembrie, adversarele pe care le va întâlni în preliminariile Cupei Mondiale (CM) din 2026. România va evolua în grupa H, alături de Austria, Bosnia, Cipru şi San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, conform tragerii la sorţi de vineri. Naţionala […] The post Naţionala României şi-a aflat adversarele din preliminariile CM 2026 first appeared on Ziarul National.