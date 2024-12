COTAR: Valoarea polițelor RCA s-a dublat, de la începutul anului/Transportatorii cer demiteri la ASF și anchetă DNA

15:30

Un incident greu de imaginat și deopotrivă șocant a avut loc într-o localitate din județul Sibiu. S-a întâmplat la finalul unei curse cu taxiul, după ce clientul, ajuns la destinație, n-ar fi vrut să și achite costul deplasării cu mașina. Un taximetrist a fost bătut cu lopata de un client care, ajuns la destinație, a […]