Singurul jucător remarcat de Gigi Becali, după remiza cu Farul! Titularul de la FCSB care l-a cucerit: „Cel mai bun de pe teren!”

14:20

Florin Gardoş este plin de încredere înaintea meciurilor pe care România le va disputa în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii vor face parte din grupa H, alături de Austria, Bosnia, Cipru şi San Marino. Primul meci din noua campanie de calificare va avea loc în martie, contra Bosniei, pe teren propriu. World Cup 2026 şi […] The post Florin Gardoş are mare încredere în naţionala României înaintea preliminariilor World Cup 2026: „Ne dă speranţe”. Avertismentul lui Răzvan Raţ appeared first on Antena Sport.