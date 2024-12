Radu Drăgușin, integralist în victoria zdrobitoare obținută de Tottenham. Nota primită de fundașul român

09:00

Țara noastră are a treia cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor, după Spania și Suedia Banca Națională a României semnalează că rata șomajului persoanelor sub 24 de ani a urcat la 27%, iar pentru femeile tinere chiar la 28%. Datele Institutului Național de Statistică și ale Eurostat confirmă că țara noastră are […]