Colliers: România conduce în creșterea retailului nealimentar din UE

08:30

În Germania, proiectul-pilot E.ON Bi-cleVer arată că proprietarii de mașini electrice ar putea economisi până la 920 de euro pe an prin încărcarea bidirecțională. Această economie de costuri rezultă din combinarea cazurilor în care energia din bateria vehiculului este utilizată acasă și energia din bateria vehiculului este alimentată în rețeaua electrică. Pe lângă economiile de […]