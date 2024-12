Ireal! David Popovici, Dumnezeu pentru unul din rivalii săi!

15:10

Un an în care inflația a scăzut suficient pentru ca politica monetară să înceapă să fie relaxată în majoritatea economiilor avansate este pe cale să se încheie cu o serie de decizii luate în 24 de ore de Rezerva Federală a SUA. Anunțul Fed va fi în centrul atenției miercuri, urmat de cel din Japonia, […]