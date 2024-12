Studiu KPMG: „Cartografierea viitorului – mobilitate strategică pentru forța de muncă de mâine”

22:40

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a anunțat, pe 6 decembrie, demararea procesului de consultare publică pentru Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate achiziției de vehicule cu emisii zero pentru transportul rutier. Sunt vizate, de asemenea, transportul feroviar, maritim și pe căi navigabile interioare. Potrivit anunțului de pe site-ul instituției, schema este finanțată […] The post Premieră pentru România! Ajutor de stat pentru camioane cu emisii zero appeared first on ZIUA CARGO.