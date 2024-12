Vali Creţu vrea să meargă la World Cup 2026: „Merit să fiu la naţională”. Mesaj categoric pentru Mircea Lucescu: „Zi de zi voi munci”

23:40

Gică Hagi a oferit prima reacție după Farul – FCSB 1-1. Tehnicianul a vorbit deschis despre prestația jucătorilor săi, din cadrul partidei de la Ovidiu. Campioana României a punctat prima în cadrul meciului din etapa 20, prin Darius Olaru. Victor Dican a fost însă cel care le-a stricat planurile roș-albaștrilor și care a păstrat un […] The post Gică Hagi, prima reacție după Farul – FCSB 1-1: „Sărbătorile vin bine pentru noi!”. Ce a spus despre Denis Alibec appeared first on Antena Sport.