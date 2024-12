David Popovici, nominalizat la titlul de cel mai bun înotător european al anului, are concurență foarte puternică

19:30

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se rebrănduiește pe TikTok: „Get ready with me, să mergem la Guvern!", spune el în debutul unui videoclip care a cumulat 3,8 milioane de vizonări. Însă, în timp ce se străduie să arate că e un om normal, el își face o cafea la espressor G3 Ferrari – un producător italian de aparatură casnică – care costă circa 150 de euro, poartă o bluză pe care scrie „SURVIVOR" și poartă șlapi Crocs. Citește și: Propagandista lui Călin Georgescu, Anca Alexandrescu, sinecuristă și beneficiară a uneia din cele mai mari țepe PSD-Ponta, Petromidia Ciolacu se rebrănduiește pe TikTok