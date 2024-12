Aaron Boupendza e plin de încredere după dubla din Rapid – Gloria Buzău 2-0, dar avertizează: „Putem să ne descurcăm şi mai bine”

09:00

Gică Hagi l-a criticat dur pe arbitrul George Găman, care a acordat un penalty controversat, în minutul 81 al meciului Farul – FCSB, când scorul era deja 1-1. Centralul a verificat reluările cu ajutorul VAR şi a considerat că Vînă a comis un henţ în careu. Din fericire pentru Hagi, Buzbuchi a parat execuţia lui […] The post Gică Hagi a luat foc la conferinţa de presă, după Farul – FCSB 1-1 şi a făcut praf arbitrajul: „A fost ceva incredibil. Noi am avut 4-5 clare şi nimic” appeared first on Antena Sport.