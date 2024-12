ZF Agropower. Românii lasă cumpărăturile de Crăciun pe ultima săptămână. Consumatorul se schimbă, nu mai are timp de gătit, preferă să cumpere totul gata. Se conturează o piaţă a semipreparatelor

00:15

Reţeaua de cafenele 5 to go, cu aproape 600 de locaţii, este în discuţii finale cu doi noi investitori, Invenio Partners şi ACP, fostul Mezzanin Management, care vor să preia o parte din acţiunile deţinute de fondatorul companiei, Radu Savopol, şi integral acţiunile fondului de investiţii Mozaik Investments, au spus pentru ZF surse din piaţă. ZF a scris în urmă cu câteva luni despre discuţiile legate de vânzarea 5 to go către alţi investitori.