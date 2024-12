TRANZACŢIE. Reţeaua de cafenele 5 to go este în discuţii finale cu două noi fonduri de investiţii care ar urma să preia pachetul majoritar, iar Radu Savopol, fondatorul, să rămână la conducere, cu un pachet minoritar de acţiuni

Reţeaua de cafenele 5 to go, cu aproape 600 de locaţii, este în discuţii finale cu doi noi investitori, Invenio Partners şi ACP, fostul Mezzanin Management, care vor să preia o parte din acţiunile deţinute de fondatorul companiei, Radu Savopol, şi integral acţiunile fondului de investiţii Mozaik Investments, au spus pentru ZF surse din piaţă. ZF a scris în urmă cu câteva luni despre discuţiile legate de vânzarea 5 to go către alţi investitori.

• • •

