Postul intermitent, efect neașteptat asupra organismului. Cea mai nouă descoperire

11:00

Valoarea proiectelor cu finanțare europeană deja aprobate, dar pentru care nu s-a semnat contractul de finanțare se ridică la cel puțin 0,9 miliarde de euro, reiese din calculele Curs de Guvernare, pe baza datelor furnizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Unele proiecte au fost aprobate de mai bine de un an, însă contractele … The post Economia privată, în coada listei la Guvern: Proiecte deja aprobate de un miliard de euro bani europeni așteaptă încă semnarea contractelor appeared first on spotmedia.ro.