O tragedie pentru Bihor

Înfofoliți, dar dornici de distracție, mii și mii de orădeni s-au adunat duminică seara în Piața Unirii, unde s-au ținut primele concerte din cadrul ediției din acest an a „Orașului Faptelor Bune”. Un semn că orădenii au fost energici și în timp ce afară erau zero grade este că solistul The Motans i-a creditat, la finalul concertului, ca făcând parte din trupă: „La voce în seara asta a fost Oradea și a fost extraordinară!”.