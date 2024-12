Eșec pentru Primăria Capitalei. Bucureștiul ratează finanțări europene importante pentru modernizarea sistemului de termoficare

19:00

În anii ’90, când veteranul centrist Francois Bayrou, noul premier al Franței, era ministru al educației, planul său de a crește subvențiile pentru școlile private a dus la proteste la nivel național. El a cedat rapid și a rămas în funcție pentru încă patru ani. Trei decenii mai târziu, Bayrou se va confrunta cu o […] The post Macron are un nou prim-ministru, dar aceleași probleme vechi first appeared on Ziarul National.