Percheziţii în ţară şi în străinătate, într-un dosar de infracţiuni informatice. Prejudiciul, unul uriaș

20:40

La vârsta de 58 de ani, Mike Tyson a revenit în ring într-un duel spectaculos împotriva lui Jake Paul, în vârstă de 27 de ani. Gala desfășurată la jumătatea lunii noiembrie, în Arlington, SUA, a atras atenția întregii lumi sportive. Deși „Iron Mike” a început meciul promițător, dinamismul și constanța lui Paul au fost decisive, […] The post Soția lui Mike Tyson „sparge petrecerea”. „Iron Mike” nu mai are voie in ring first appeared on Ziarul National.