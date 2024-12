Echipa de tineret CSU Suceava, doar victorii la turneul de handbal disputat la Făgăraș. Suceava a rămas pe primul loc în Seria A

12:00

În cadrul anualei Gale a Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni s-a lansat și ultimul număr din acest an al revistei . Conform redactorului șef, Alexandru Ovidiu Vintilă, este vorba despre "o revistă plină, o revistă cît se poate de completă, o revistă care merită cu adevărat citită și pe care am postat-o și online și […]