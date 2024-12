Janis Timma a fost găsit mort la Moscova. Mesajul de pe un telefon găsit lângă cadavru

17:40

Octavian (Tavi) Popescu se află deja în vacanță, din cauza unei accidentări care nu-i permite să joace revină pe teren până la începutul anului viitor. Astfel, ”fosta perlă” a lui Gigi Becali se bucură din plin de timpul liber. Tavi a postat pe rețelele de socializare o imagine în care se relaxează pe canapea, lângă […] The post Tavi Popescu a şocat pe toată lumea! Starul de la FCSB s-a umplut de tatuaje, dar unul i-a lăsat fără cuvinte pe fani appeared first on Antena Sport.