Zexe Herăstrău devine Zeno Herăstrău

12:20

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) avertizează, luni, că milioane de români riscă deconectarea de la […] The post FACIAS avertizează că implementarea ”pripită” a sistemului e-Factura de la 1 ianuarie 2025 riscă să lase milioane de români fără energie şi gaze naturale appeared first on Financial Intelligence.