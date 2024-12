DP World a echipat două săli de la Facultatea de Transporturi a UPB

13:40

DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri, în primul an de operare pe Aeroportul Internațional „George Enescu" din Bacău. Până în data de 11 decembrie, când a împlinit un an de de activitate, compania aeriană 100% românească a efectuat zboruri către 7 țări europene, precum: Belgia, Italia, Irlanda, Spania, Marea Britanie, Germania, Franța și a […]