Nicuşor Dan, întrebat dacă a discutat cu Elena Lasconi despre intenţia de a candida la prezidenţiale: Am informat toate cele patru partide din coaliţia pro-occidentală

16:10

Poliţiştii din Capitală fac cercetări pentru ultraj după ce europarlamentarul Diana Şoşoacă a ameninţat un echipaj care sosise la locuinţa... The post VIDEO Șoșoacă a amenințat un echipaj de Poliție. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ultraj first appeared on Main News.