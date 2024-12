EDITORIAL | Little Nick și-a încordat mușchii și vrea să devină Big Nicholas la Cotroceni

18:10

Moș Crăciun ajunge la Târgul de Crăciun București, sâmbătă, 14 decembrie, de la ora 17:00. Și va fi prezent acolo 11 zile. Cei mici îl pot vedea pe Moș Crăciun, în casa sa din Târgul de Crăciun București, în următoarele zile: Pe 12 și 13 decembrie, începând cu ora 18:00, în Casa lui Moș Crăciun […]