Va suna Trump retragerea trupelor americane din Siria?

Zonele montane înalte din 17 judeţe se vor afla luni şi marţi sub Cod portocaliu de viscol puternic, fiind posibil ca rafalele de vânt să ajungă până la 120 km/h, conform unei avertizări emise încă de duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Astfel, în intervalul 16 decembrie, ora 10 – 17 decembrie, ora 21, […]