20 de români și trei cetățeni străini au fost reținuți pentru trafic de migranți, în urma celor 70 de percheziții desfășurate ieri în București și mai multe județe. Gruparea organizată transporta ilegal cetățeni de origine afro-asiatică prin Turcia, Bulgaria și România, către vest.

16:50

Heidy Khlaaf, cercetător șef în domeniul inteligenței artificiale la AI Now Institute, explică faptul că deși modelele de inteligență artificială sunt folosite în prezent la sarcini ușoare, precum comunicare, scrierea de cod și rezolvarea problemelor IT, prelucrarea datelor, ele pot duce la riscuri pentru infrastructura civilă și cea de apărare. Khlaaf dă exemplul organizației US […]