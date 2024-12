Casa Albă încearcă să ofere asigurări cu privire la misterul dronelor din nord-estul SUA

15:30

În 2024, piaţa muncii a fost marcată de o reducere a ofertei de locuri de muncă comparativ cu 2023 şi 2022, reflectând provocările economice globale şi tendinţa companiilor de a optimiza costurile, după ani de expansiune şi recrutări masive în toate domeniile, potrivit raportului Bestjobs. Cu un total 270.000 de locuri de muncă disponibile în acest an, cele mai mari reduceri în volumele de joburi au fost observate în sectorul IT and C (-21%), urmat de Producţie/Logistică (-7%) şi Financiar/Contabilitate (-6%). Totuşi, domeniile Inginerie, Construcţii şi Retail şi-au menţinut oferte similare cu cele din anul precedent. Domeniile cu cele mai multe oportunităţi de angajare au fost Vânzările, care au reprezentat 23% din totalul joburilor active pe bestjobs, urmate de Financiar/Contabilitate (10%), Inginerie (9%), Producţie/Logistică (8%) şi Construcţii/Instalaţii (8%). Oferta de locuri de muncă a fost concentrată în jurul oraşelor mari, judeţele cu cele mai multe joburi fiind Bucureşti and Ilfov, urmate de Timiş, Braşov, Cluj şi Prahova.