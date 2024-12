Scandal monstru de dopaj în Premier League

15:00

1. Stomatologul – scriitor Conti Bărbulescu avea o expresie superbă, „sezon de jigodii”, pe care n-aș folosi-o acum, fiindcă e palidă în comparație cu realitatea. Trebuie să recunoaștem că am avut cel mai palpitant sezon politic și până la sfârșitul lui decembrie vor mai fi surprize. Românii se laudă cu destule contribuții în multe științe, […] The post Iohannis, politicianul anului first appeared on Ziarul National.