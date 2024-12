Partidele pro-europene au convenit asupra noului program de guvernare, fără USR: Mai puține ministere, reducerea taxelor și impozitelor pe muncă, menținerea cotei unice

09:20

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, susţine că România este şi va rămâne o ţară sigură, în ciuda incitărilor la violenţă care au loc pe reţele de socializare şi a susţinătorilor lui Călin Georgescu care ameninţă cu manifestaţii în stradă, în zilele următoare. Predoiu anunţă că zeci de dosare penale au fost deschise în ultimele zile. … The post Ministrul de Interne anunță peste 40 de dosare penale în urma incitărilor la violență din ultimele zile appeared first on spotmedia.ro.