Lasconi dinamitează alianța PSD-PNL-UDMR: Fac promisiuni pe care le-au mai făcut și în 2023 și nu le-au respectat, nu avem nici măcar buget pentru 2025

18:40

Haruki Murakami primește o diplomă onorifică. Celebrul scriitor japonez Haruki Murakami, cunoscut pentru discreția sa și reticența în aparițiile publice, a primit marți o diplomă onorifică din partea Universității Waseda din Tokyo, instituția unde și-a desfășurat studiile. Haruki Murakami primește o diplomă onorifică Evenimentul, marcat de un discurs sincer și plin de umor, a adus râsete și aplauze din partea publicului. „Nu am fost un student model", a mărturisit în fața