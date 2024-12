Match Preview FCSB - Universitatea Craiova » Cupa României - Grupa B - Etapa 3

21:40

Vinicius Junior (24 de ani), extrema stânga de la Real Madrid, a câștigat trofeul The Best, acordat de FIFA celui mai bun jucător al anului.Carlo Ancelotti a primit trofeul pentru antrenorul anului. În fotbalul feminin, jucătoarea anului a fost votată Aitana Bonmati, de la Barcelona, iar antrenorul anului a ieșit Emma Hayes (Chelsea și SUA).După ce a terminat pe locul doi la Balonul de Aur, sub Rodri, Vinicius și-a luat revanșa. ...