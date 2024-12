S-au rupt lanțul de iubire și firul divin dintre Călin Georgescu și Makaveli: candidatul s-a delimitat de TikTok-er

12:30

HotNews scrie astăzi că, deși audiența Realitatea Plus a explodat că urmare a emisiunilor unde a fost invitat domnul Călin Georgescu, 90% dintre companiile care aveau contracte de publicitate cu postul au renunțat în luna […] The post Realitatea Plus pierde firul divin spre bani din cauza lui CG: audiența s-a triplat, dar 90% dintre companii și-ar fi retras reclamele appeared first on IMPACT.ro.