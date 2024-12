„Speranță”

09:10

Cetățenii Sectorului 4 vor avea acces gratuit pe Berceni Arena, în luna decembrie, pentru a patina. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în ședința Consiliului Local, din 12 decembrie. Orarul de acces va fi stabilit de societatea Berceni Arena S.A. şi va fi adus la cunoştinţa publicului. Programul „Decembrie ia Patinoar" se va desfășura în […]